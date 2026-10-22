В ЮАР государственная нефтяная компания PetroSA оспаривает требование Nako Energy о ее ликвидации, ссылаясь на значительно больший встречный долг бывшего партнера. Nako требует от PetroSA R606 млн за партию неэтилированного бензина, поставленную в Моссел-Бей в июне 2024 года. Исполняющая обязанности генерального директора PetroSA Номбулело Тьяндела сообщила суду, что Nako имеет перед PetroSA признанный долг в R833 млн за приобретенное в Дурбане дизельное топливо.

Как сообщает Daily Maverick, Тьяндела просит суд учесть взаимные обязательства сторон. По позиции PetroSA, после зачета двух долгов Nako должна была бы выплатить компании около R227 млн. PetroSA также утверждает, что заявление Nako о ликвидации является способом давления для взыскания R606 млн.

Признание задолженности

19 мая 2025 года стороны подписали документы о признании задолженности. Согласно им, PetroSA согласилась выплатить Nako R606 млн, а Nako — R833 млн PetroSA. Документы предусматривали согласование плана платежей до 31 мая 2025 года, однако, по данным обеих компаний, этот план так и не был подписан.

PetroSA заявила, что если ее долг перед Nako стал подлежащим оплате без согласованного плана, то аналогично подлежащим оплате следует считать и долг Nako перед PetroSA. Если же выплаты зависели от заключения плана, оснований для ликвидации PetroSA нет, считает Тьяндела.

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Спор о качестве топлива

Долг PetroSA перед Nako связан с контрактом 2023 года на поставку бензина для заправочных станций региона Гарден-Рут. Согласно материалам дела, топливо Nako содержало N-метиланилин, или NMA, — химическую добавку, запрещенную в ряде стран. После жалоб водителей на пятна на лакокрасочном покрытии автомобилей Total, Caltex, Shell и Engen отказались покупать это топливо у PetroSA.

В судебных документах Тьяндела указала, что PetroSA испытывала трудности с продажей бензина из-за жалоб на его качество и потеряла часть рынка в Гарден-Рут. Как отмечает издание, тесты топлива выявили высокое содержание NMA, а в отдельных образцах — повышенный уровень смол, которые могут повреждать автомобильные двигатели.

PetroSA также сообщала парламенту, что избежала еще одного заявления о ликвидации после погашения долга перед трейдером Gunvor в размере R796 млн. Внутренний документ, на который ссылается издание, также указывает на долг R747 млн перед Addax Energy, а задолженность перед налоговой службой SARS составляет R5,1 млрд.

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