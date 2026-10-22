Компания Rio Tinto вместе с калифорнийской Rondo Energy начала инженерные и проектные работы по созданию крупной тепловой батареи на глиноземном заводе Yarwun недалеко от Гладстона в штате Квинсленд, Австралия. Установка должна накапливать дешевую электроэнергию в дневные часы в нагретых огнеупорных кирпичах, а затем использовать тепло для производства пара, сообщает Electrek.

В Rondo Energy заявили, что проект может стать крупнейшим запланированным в Австралии объектом хранения тепловой энергии и первым таким решением для глиноземной промышленности. Глинозем — это порошок из алюминия и кислорода, который используют, в частности, для производства металлического алюминия, абразивов и прочной керамики.

Пар вместо части ископаемого топлива

Тепловая батарея будет нагревать электричеством кирпичи, устойчивые к высоким температурам. Накопленное в них тепло будут использовать для производства пара для существующей паровой сети предприятия. Это должно дать заводу возможность производить пар и после снижения выработки солнечной генерации.

По оценке Rio Tinto, система сможет покрывать примерно 5% потребностей Yarwun в паре и сократить прямые выбросы предприятия ориентировочно на 67 тысяч тонн углекислого газа в год. Она должна частично заменить уголь и природный газ, которые сейчас используют для производства пара.

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Планируемая установка будет иметь тепловую емкость 360 мегаватт-часов и сможет поставлять до 30 мегаватт тепла. Австралийское агентство по возобновляемой энергии ARENA указывает, что электрическая мощность зарядки составит 78 мегаватт, то есть батарея сможет получать электроэнергию быстрее, чем отдавать накопленное тепло.

Финансирование и исследования

ARENA выделяет 3,6 млн австралийских долларов на инженерное проектирование и исследования. Rio Tinto должна внести такую же сумму. Если проект будет реализован, агентство может предоставить до 38 млн австралийских долларов на развертывание системы, а также предусмотрело еще 33,3 млн австралийских долларов резервной поддержки.

Исследование должно определить, способна ли установка надежно обеспечивать производство пара высокого давления и будет ли ее интеграция с существующим оборудованием экономически целесообразной. По данным Rio Tinto, технико-экономическое исследование продлится около 12 месяцев.

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