力拓与总部位于加利福尼亚州的Rondo Energy已启动工程和设计工作，计划在澳大利亚昆士兰州格拉德斯通附近的Yarwun氧化铝厂建设一座大型热电池。该设施计划在白天将廉价电力储存在加热的耐火砖中，随后利用热量生产蒸汽，Electrek报道。

Rondo Energy表示，该项目可能成为澳大利亚规模最大的拟建热能储存设施，并将成为氧化铝行业的首个此类解决方案。氧化铝是一种由铝和氧组成的粉末，尤其可用于生产金属铝、磨料和坚固陶瓷。

以蒸汽替代部分化石燃料

热电池将用电加热耐高温砖块。其中储存的热量将用于为该工厂现有的蒸汽网络生产蒸汽。这应能使工厂在太阳能发电量下降后继续生产蒸汽。

据力拓估计，该系统将能够满足Yarwun约5%的蒸汽需求，并使该企业的直接排放量每年减少约6.7万吨二氧化碳。它应部分替代目前用于生产蒸汽的煤炭和天然气。

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计划建设的设施将拥有360兆瓦时的热容量，并能够提供最高30兆瓦的热量。澳大利亚可再生能源署ARENA指出，其充电电功率将为78兆瓦，这意味着该电池接收电力的速度将快于释放储存热量的速度。

资金与研究

ARENA将拨款360万澳元用于工程设计和研究。力拓须投入同等金额。如果项目得以实施，该机构可能为系统部署提供最高3800万澳元的资金，并另外预留3330万澳元的后备支持。

该研究将确定该设施能否可靠地保障高压蒸汽生产，以及其与现有设备的整合在经济上是否可行。据力拓称，可行性研究将持续约12个月。

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