10月23日，在荷兰阿姆斯特丹，TTF枢纽近期天然气期货合约价格在开盘时上涨3%，超过每兆瓦时92欧元。这是自2022年12月以来的最高水平。截至阿姆斯特丹时间7时，该合约价格为每兆瓦时92.30欧元，即103.40美元。

报价走势

荷兰TTF是欧洲天然气交易的基准市场。前一天，其报价也上涨了3%，收盘时超过每兆瓦时90欧元。正如 OilPrice报道，当前价格相当于每百万英热单位超过30美元。

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欧盟天然气库存

在供暖季来临前，由于中东局势升级，卡塔尔液化天然气流量受到限制；同时，因气温下降，一些欧盟国家开始从储气库提取天然气，价格因此上涨。

根据Gas Infrastructure Europe的数据，截至10月22日，欧盟天然气储存设施的填充率为74.62%。这比该时期约为86%的五年平均水平低逾10个百分点。ING策略师沃伦·帕特森和伊娃·曼泰指出，欧洲天然气价格仍然对波斯湾的事态发展尤为敏感，而在北半球冬季的大部分时间里，液化天然气供应可能在很大程度上缺席市场。

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