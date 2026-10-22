Firma Rio Tinto wraz z kalifornijską spółką Rondo Energy rozpoczęła prace inżynieryjne i projektowe nad stworzeniem dużej baterii cieplnej w rafinerii tlenku glinu Yarwun w pobliżu Gladstone w stanie Queensland w Australii. Instalacja ma magazynować tanią energię elektryczną w ciągu dnia w rozgrzanych cegłach ogniotrwałych, a następnie wykorzystywać ciepło do produkcji pary, informuje Electrek.

Rondo Energy oświadczyło, że projekt może stać się największym planowanym w Australii obiektem magazynowania energii cieplnej oraz pierwszym takim rozwiązaniem dla przemysłu tlenku glinu. Tlenek glinu to proszek z aluminium i tlenu, wykorzystywany między innymi do produkcji metalicznego aluminium, materiałów ściernych i wytrzymałej ceramiki.

Para zamiast części paliw kopalnych

Bateria cieplna będzie ogrzewać energią elektryczną cegły odporne na wysokie temperatury. Zgromadzone w nich ciepło zostanie wykorzystane do produkcji pary dla istniejącej sieci parowej zakładu. Ma to umożliwić zakładowi wytwarzanie pary również po spadku produkcji energii słonecznej.

Według szacunków Rio Tinto system będzie mógł pokryć około 5% zapotrzebowania Yarwun na parę oraz zmniejszyć bezpośrednie emisje zakładu o około 67 tys. ton dwutlenku węgla rocznie. Ma on częściowo zastąpić węgiel i gaz ziemny, obecnie wykorzystywane do produkcji pary.

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Planowana instalacja będzie miała pojemność cieplną 360 megawatogodzin i będzie mogła dostarczać do 30 megawatów ciepła. Australijska Agencja Energii Odnawialnej ARENA wskazuje, że moc elektryczna ładowania wyniesie 78 megawatów, co oznacza, że bateria będzie mogła pobierać energię elektryczną szybciej, niż oddawać zgromadzone ciepło.

Finansowanie i badania

ARENA przeznacza 3,6 mln dolarów australijskich na projektowanie inżynieryjne i badania. Rio Tinto ma wnieść taką samą kwotę. Jeśli projekt zostanie zrealizowany, agencja może przyznać do 38 mln dolarów australijskich na wdrożenie systemu, a także przewidziała dodatkowe 33,3 mln dolarów australijskich wsparcia rezerwowego.

Badanie ma ustalić, czy instalacja będzie w stanie niezawodnie zapewnić produkcję pary pod wysokim ciśnieniem oraz czy jej integracja z istniejącym wyposażeniem będzie ekonomicznie uzasadniona. Według Rio Tinto studium wykonalności potrwa około 12 miesięcy.

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