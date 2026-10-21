Prezydent Francji Emmanuel Macron podczas wizyty państwowej w Dosze oświadczył, że uzgodnił z Katarem dostawy skroplonego gazu ziemnego na potrzeby Francji zimą. Jak podaje Euronews, chodzi o równowartość dwóch terawatogodzin LNG miesięcznie w okresie zimowym.

Dostawy gazu i oleju napędowego

Według Macrona porozumienia mają zmniejszyć presję na ceny od listopada i pomóc uniknąć niedoborów, przed którymi ostrzegali niektórzy operatorzy energetyczni. Francuski prezydent nazwał gwarantowane wolumeny gazu ważnymi dla najbliższych miesięcy.

Podczas tournée po krajach Zatoki Perskiej Francja uzyskała również od Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Bahrajnu zobowiązania dotyczące dodatkowych 200 tys. ton oleju napędowego miesięcznie. Macron zaznaczył, że olej napędowy był jednym z priorytetów Paryża, a gaz kolejną krytyczną potrzebą.

Bezpieczeństwo w Zatoce Perskiej

Po rozmowach z emirem Kataru, szejkiem Tamimem ibn Hamadem Al Sanim, Macron wezwał do najwyższej ostrożności z powodu niestabilnej sytuacji bezpieczeństwa w regionie. Powiedział, że omówił z emirem katarskie wysiłki mediacyjne oraz że w najbliższych godzinach lub dniach oczekiwana jest odpowiedź Iranu w sprawie negocjacji ze Stanami Zjednoczonymi.

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Osobnym tematem było bezpieczeństwo żeglugi przez zablokowaną Cieśninę Ormuz. Według oceny Macrona koszty transportu wzrosły dziesięciokrotnie z powodu niedoboru ubezpieczonych statków gotowych przepłynąć tą trasą. Francja i państwa Zatoki pracują nad mechanizmem reagowania, dywersyfikacją infrastruktury i zmniejszeniem zależności od cieśniny.

Współpraca obronna

Francja i Katar potwierdziły również zamiar rozwoju partnerstwa obronnego. Macron ogłosił nowe umowy dotyczące dalszych dostaw dla Kataru myśliwców Rafale, radarów, systemów obrony powietrznej i pojazdów opancerzonych.

Emir Kataru nazwał rozmowy owocnymi i oświadczył, że strony omówiły wzmocnienie strategicznego partnerstwa, a także kwestie regionalne i międzynarodowe. Ambasador Kataru we Francji, szejk Ali bin Jassim Al Thani, poinformował, że kraje dążą do rozszerzenia współpracy w zakresie inwestycji, energetyki, obronności, edukacji, ochrony zdrowia i technologii.

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