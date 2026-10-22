Administracja prezydenta Donalda Trumpa zwróciła się do sądu federalnego o przekazanie do ponownego rozpatrzenia pozwolenia na budowę i eksploatację dużej morskiej elektrowni wiatrowej New England Wind u wybrzeży stanu Massachusetts w USA. Departament Spraw Wewnętrznych chce ponownie przeanalizować plan projektu zatwierdzony w 2024 roku za administracji Joe Bidena.

Wniosek do sądu

20 października Departament Sprawiedliwości USA złożył do sądu wniosek o zwrócenie pozwolenia Departamentowi Spraw Wewnętrznych, aby mógł on podjąć nową decyzję. W dokumencie wskazano, że plan zatwierdzono mimo znaczących negatywnych skutków. Jak informuje The Hindu, jest to już czwarty projekt morskiej energetyki wiatrowej, którego dokumenty zezwalające administracja Trumpa próbuje ponownie rozpatrzyć w ostatnich miesiącach.

Budowa New England Wind jeszcze się nie rozpoczęła. Plan zakłada instalację do 129 turbin o łącznej mocy do 2600 MW. Według oceny zawartej w materiale elektrownia mogłaby co roku dostarczać energię elektryczną do ponad 900 tys. gospodarstw domowych. Deweloper Avangrid odmówił komentarza.

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Reakcja senatora i branży

Demokratyczny senator z Rhode Island Sheldon Whitehouse oświadczył, że działania administracji mogą pokrzyżować ponadpartyjną inicjatywę ustawodawczą dotyczącą przyspieszenia procedur wydawania pozwoleń dla nowych projektów energetycznych i infrastrukturalnych. We wrześniu Senat osiągnął ponadpartyjne porozumienie w sprawie odpowiedniego projektu ustawy, jednak głosowanie nad nim jeszcze się nie odbyło.

Departament Spraw Wewnętrznych chce również ponownie rozpatrzyć zgodę dla Revolution Wind — elektrowni wiatrowej dla Rhode Island i Connecticut, której budowa została ukończona — a także dla Maryland Offshore Wind Project, gdzie prace jeszcze się nie rozpoczęły. National Ocean Industries Association wyraziło zaniepokojenie niepewnością, jaką tworzy ponowne rozpatrywanie federalnych pozwoleń, w tym dla obiektów już budowanych lub działających.

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