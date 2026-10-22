美国总统唐纳德·特朗普的政府已请求联邦法院将位于美国马萨诸塞州海岸附近的大型海上风电场New England Wind的建设和运营许可发回重新审查。内政部希望重新审议该项目计划，该计划于2024年在乔·拜登政府时期获批。

向法院提出动议

10月20日，美国司法部向法院提交动议，要求将许可发回内政部，以便其作出新的决定。文件指出，该计划尽管会带来重大不利影响，仍获得批准。正如《印度教徒报》报道，这是近几个月来特朗普政府试图重新审查许可文件的第四个海上风电项目。

New England Wind尚未开工建设。该计划 предусматривает安装最多129台涡轮机，总装机容量最高为2600兆瓦。根据报道中的估计，该电站每年可为超过90万户家庭供电。开发商Avangrid拒绝置评。

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参议员和行业的反应

来自罗得岛州的民主党参议员谢尔登·怀特豪斯表示，政府的行动可能会破坏一项旨在加快新建能源和基础设施项目许可程序的两党立法倡议。9月，参议院就相关法案达成两党协议，但尚未就此进行表决。

内政部还希望重新审查对Revolution Wind的批准——这是一座为罗得岛州和康涅狄格州供电、建设已经完成的风电场——以及对Maryland Offshore Wind Project的批准，该项目尚未开工。美国国家海洋产业协会对重新审查联邦许可所造成的不确定性表示担忧，其中包括已在建设或运营的设施。

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