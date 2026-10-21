在波兰，Polskie Elektrownie Jądrowe（PEJ）计划于10月底向滨海省省长提交申请，以获得在霍切沃市镇波兰首座核电站选址开展前期建设工程的许可。该许可将为反应堆地基深基坑开挖铺平道路。据RMF24报道。

预计2027年获得许可

PEJ管理委员会主席马雷克·沃希克表示，公司预计将在2027年获得许可。据他称，此后将可以开始为未来反应堆地基进行深层土方工程。

目前，这座未来核电站占地超过330公顷，场地平整工作正在进行。同时，陆地和海床上正在开展地质调查。该项目的投资方为Polskie Elektrownie Jądrowe，承包方为美国公司西屋和贝克特尔组成的财团。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

基础设施和工作人员

PEJ副总裁米哈乌·奥尔谢夫斯基介绍了配套基础设施的发展情况，其价值接近50亿兹罗提，包括道路和150公里铁路线路。新国道的首个路段计划于2027年5月或6月完工。

Bechtel Polska总裁莱谢克·戈尔达称，完成关于执行合同的谈判是该财团的关键任务。项目还计划建设一座可容纳1,000名工作人员的模块化城镇。按计划，在建设高峰期，现场将有超过1万人工作。

首座反应堆计划采用西屋公司的AP1000技术建设，并于2036年投入运行。后续两座反应堆计划分别于2037年和2038年启动。霍切沃市镇居民对该项目评价不一：一些人期待基础设施发展和新增就业岗位，另一些人则对设施安全、退役成本以及对当地社区带来的变化表示担忧。

关注我们在