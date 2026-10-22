如果立法院不批准用于覆盖不断上涨能源成本的追加预算，台湾国营企业CPC Corp和台湾电力公司可能将更难抑制岛内能源价格。台湾主计总处部长陈淑姿在台北举行的议会财政委员会会议上表示，《台北时报》报道。

她表示，若没有额外国家资金支持，CPC Corp到年底的累计亏损可能达到1276亿新台币，即39.3亿美元。台湾经济部数据显示，台湾电力公司自2020年以来的累计亏损已达3712亿新台币。

预算与增资

内阁提出了规模为6076亿新台币的追加预算，其中包括为两家国营企业提供补贴。若议会未能在年底前通过该提案，提案将失效。

陈淑姿指出，仅靠补贴不足以弥补CPC Corp的累计亏损。因此，她表示，对该公司进行计划中的2338亿新台币增资是必要的。CPC Corp的实收资本约为1301亿新台币，若无额外资金支持，预计亏损可能几乎将其全部抵消。

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这名官员表示，公司财务状况恶化可能使其更难获得银行融资，削弱其信用能力，并阻碍原油采购。这反过来可能对能源供应造成风险，并加剧通胀压力。

有关阿拉斯加项目的问题

议员们还询问，计划增资的资金是否可能被用于CPC Corp对阿拉斯加一个液化天然气项目的投资。该公司正就每年购买600万吨液化天然气进行谈判，潜在投资可能达到44亿美元。

如果项目按计划推进，供应可能于2032年开始，但采购和投资的细节仍在协调中。陈淑姿表示，拟议的增资包括对紧急且必要的天然气基础设施项目的资金支持，而对阿拉斯加项目的投资尚未最终敲定。

在立法院占多数席位的反对党因不同意民主进步党的能源政策，不愿支持对CPC Corp和台湾电力公司的额外拨款。该政策包括逐步淘汰核能、发展可再生能源，以及在很大程度上依赖化石燃料，尤其是液化天然气。今年前八个月，化石燃料占台湾发电量的85%以上。

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