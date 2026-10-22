Tajwańskim spółkom państwowym CPC Corp i Taiwan Power Co może być trudniej powstrzymywać krajowe ceny energii, jeśli Yuan Ustawodawczy nie zatwierdzi dodatkowego budżetu na pokrycie rosnących kosztów energii. Poinformowała o tym podczas posiedzenia komisji finansów parlamentu w Tajpej minister Generalnej Dyrekcji Budżetu, Rachunkowości i Statystyki Chen Shu-tzu, podaje Taipei Times.

Jak zaznaczyła, bez dodatkowego finansowania państwowego łączne straty CPC Corp mogą do końca roku sięgnąć 127,6 mld dolarów tajwańskich, czyli 3,93 mld dolarów amerykańskich. Skumulowane straty Taiwan Power Co od 2020 roku wynoszą już 371,2 mld dolarów tajwańskich, wynika z danych tajwańskiego Ministerstwa Gospodarki.

Budżet i dokapitalizowanie

Rada Ministrów zaproponowała dodatkowy budżet w wysokości 607,6 mld dolarów tajwańskich, przewidujący subsydia dla obu spółek państwowych. Jeśli parlament nie przyjmie propozycji do końca roku, utraci ona moc.

Chen Shu-tzu zaznaczyła, że same subsydia nie wystarczą, aby zrekompensować skumulowane straty CPC Corp. Dlatego, jak powiedziała, konieczne jest planowane dokapitalizowanie spółki kwotą 233,8 mld dolarów tajwańskich. Kapitał wpłacony CPC Corp wynosi około 130,1 mld dolarów tajwańskich, a prognozowane straty bez dodatkowego finansowania mogą niemal całkowicie go zniwelować.

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Pogorszenie sytuacji finansowej spółki, według urzędniczki, może utrudnić pozyskanie finansowania bankowego, osłabić jej zdolność kredytową i przeszkodzić w zakupach ropy naftowej. To z kolei może stworzyć zagrożenia dla dostaw energii i zwiększyć presję inflacyjną.

Pytania dotyczące projektu na Alasce

Posłowie pytali również, czy środki z planowanego zwiększenia kapitału mogą zostać skierowane na inwestycje CPC Corp w projekt skroplonego gazu ziemnego na Alasce. Spółka prowadzi negocjacje w sprawie zakupu 6 mln ton LNG rocznie, a potencjalne inwestycje mogą sięgnąć 4,4 mld dolarów amerykańskich.

Dostawy mogą rozpocząć się w 2032 roku, jeśli projekt będzie rozwijany zgodnie z harmonogramem, jednak szczegóły zakupu i inwestowania są nadal uzgadniane. Chen Shu-tzu oświadczyła, że proponowane dokapitalizowanie obejmuje finansowanie pilnych i niezbędnych projektów infrastruktury gazowej, podczas gdy inwestycje w projekt na Alasce nie zostały jeszcze ostatecznie uzgodnione.

Partie opozycyjne, które mają większość w Yuanie Ustawodawczym, niechętnie popierają dodatkowe finansowanie CPC Corp i Taiwan Power Co z powodu sprzeciwu wobec polityki energetycznej Demokratycznej Partii Postępowej. Przewiduje ona stopniowe odchodzenie od energii jądrowej, rozwój źródeł odnawialnych oraz znaczną zależność od paliw kopalnych, w szczególności LNG. W pierwszych ośmiu miesiącach roku paliwa kopalne zapewniły ponad 85% produkcji energii elektrycznej na Tajwanie.

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