W Republice Południowej Afryki państwowa spółka naftowa PetroSA sprzeciwia się wnioskowi Nako Energy o jej likwidację, powołując się na znacznie większy wzajemny dług byłego partnera. Nako domaga się od PetroSA 606 mln R za partię benzyny bezołowiowej dostarczoną do Mossel Bay w czerwcu 2024 roku. Pełniąca obowiązki dyrektora generalnego PetroSA Nombulelo Tyandela poinformowała sąd, że Nako ma wobec PetroSA uznany dług w wysokości 833 mln R za olej napędowy zakupiony w Durbanie.

Jak podaje Daily Maverick, Tyandela prosi sąd o uwzględnienie wzajemnych zobowiązań stron. Według stanowiska PetroSA po potrąceniu obu długów Nako musiałaby zapłacić spółce około 227 mln R. PetroSA twierdzi również, że wniosek Nako o likwidację jest formą nacisku mającą na celu odzyskanie 606 mln R.

Uznanie długu

19 maja 2025 roku strony podpisały dokumenty o uznaniu zadłużenia. Zgodnie z nimi PetroSA zgodziła się zapłacić Nako 606 mln R, a Nako — 833 mln R PetroSA. Dokumenty przewidywały uzgodnienie planu płatności do 31 maja 2025 roku, jednak według obu spółek plan ten nigdy nie został podpisany.

PetroSA oświadczyła, że jeśli jej dług wobec Nako stał się wymagalny bez uzgodnionego planu, to analogicznie za wymagalny należy uznać dług Nako wobec PetroSA. Jeśli natomiast płatności zależały od zawarcia planu, nie ma podstaw do likwidacji PetroSA, uważa Tyandela.

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Spór o jakość paliwa

Dług PetroSA wobec Nako wiąże się z kontraktem z 2023 roku na dostawy benzyny dla stacji paliw w regionie Garden Route. Według materiałów sprawy paliwo Nako zawierało N-metyloanilinę, czyli NMA — dodatek chemiczny zakazany w wielu krajach. Po skargach kierowców na plamy na powłoce lakierniczej samochodów Total, Caltex, Shell i Engen odmówiły kupowania tego paliwa od PetroSA.

W dokumentach sądowych Tyandela wskazała, że PetroSA miała trudności ze sprzedażą benzyny z powodu skarg na jej jakość i straciła część rynku w Garden Route. Jak podaje publikacja, testy paliwa wykazały wysoką zawartość NMA, a w niektórych próbkach — podwyższony poziom żywic, które mogą uszkadzać silniki samochodowe.

PetroSA poinformowała również parlament, że uniknęła kolejnego wniosku o likwidację po spłacie długu wobec tradera Gunvor w wysokości 796 mln R. Wewnętrzny dokument, na który powołuje się publikacja, wskazuje także na dług 747 mln R wobec Addax Energy, a zadłużenie wobec służby podatkowej SARS wynosi 5,1 mld R.

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