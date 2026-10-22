在南非，国有石油公司PetroSA反对Nako Energy提出的对其进行清算的申请，理由是其前合作伙伴欠有数额大得多的反向债务。Nako要求PetroSA支付6.06亿兰特，款项涉及2024年6月运往莫塞尔湾的一批无铅汽油。PetroSA代理首席执行官诺姆布莱洛·钱德拉向法院表示，Nako因在德班购买柴油而欠PetroSA一笔已获确认的8.33亿兰特债务。

据Daily Maverick报道，钱德拉请求法院考虑双方的相互义务。按照PetroSA的立场，在抵销两笔债务后，Nako应向该公司支付约2.27亿兰特。PetroSA还称，Nako提出的清算申请是为追讨6.06亿兰特而施加压力的手段。

债务确认

2025年5月19日，双方签署了债务确认文件。根据文件，PetroSA同意向Nako支付6.06亿兰特，而Nako同意向PetroSA支付8.33亿兰特。文件规定应在2025年5月31日前商定付款计划，但据两家公司称，该计划始终未获签署。

PetroSA表示，如果其对Nako的债务在没有商定计划的情况下已到期应付，那么Nako对PetroSA的债务同样应被视为到期应付。钱德拉认为，如果付款取决于达成该计划，那么就没有对PetroSA进行清算的依据。

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燃油质量争议

PetroSA对Nako的债务与一份2023年合同有关，该合同为花园大道地区的加油站供应汽油。根据案件材料，Nako的燃油含有N-甲基苯胺，即NMA——一种在多个国家被禁止的化学添加剂。在司机投诉汽车漆面出现污渍后，Total、Caltex、Shell和Engen拒绝从PetroSA购买这种燃油。

钱德拉在法庭文件中指出，PetroSA因有关汽油质量的投诉而难以销售该产品，并失去了花园大道的部分市场。该媒体指出，燃油检测发现NMA含量很高，部分样本中的树脂含量也升高，可能损坏汽车发动机。

PetroSA还向议会表示，在偿还了欠贸易商Gunvor的7.96亿兰特债务后，该公司避免了另一项清算申请。该媒体援引的一份内部文件还显示，PetroSA欠Addax Energy 7.47亿兰特，而其欠南非税务局SARS的债务为51亿兰特。

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