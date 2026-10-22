Тайваньским государственным компаниям CPC Corp и Taiwan Power Co может стать сложнее сдерживать внутренние цены на энергию, если Законодательный юань не одобрит дополнительный бюджет для покрытия растущих расходов на энергию. Об этом во время заседания финансового комитета парламента в Тайбэе заявила министр Генерального управления бюджета, учета и статистики Чэнь Шу-цзы, сообщает Taipei Times.

По ее словам, без дополнительного государственного финансирования совокупные убытки CPC Corp к концу года могут достичь 127,6 млрд тайваньских долларов, или 3,93 млрд долларов США. Накопленные убытки Taiwan Power Co с 2020 года уже составляют 371,2 млрд тайваньских долларов, свидетельствуют данные Министерства экономики Тайваня.

Бюджет и докапитализация

Кабинет министров предложил дополнительный бюджет объемом 607,6 млрд тайваньских долларов, предусматривающий субсидии для двух государственных компаний. Если парламент не примет предложение до конца года, оно утратит силу.

Чэнь Шу-цзы отметила, что одних субсидий будет недостаточно для компенсации накопленных убытков CPC Corp. Поэтому, по ее словам, необходима запланированная докапитализация компании на 233,8 млрд тайваньских долларов. Оплаченный капитал CPC Corp составляет около 130,1 млрд тайваньских долларов, а прогнозируемые убытки без дополнительного финансирования могут почти полностью его нивелировать.

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Ухудшение финансового состояния компании, по словам чиновницы, может осложнить привлечение банковского финансирования, ослабить ее кредитоспособность и помешать закупкам сырой нефти. Это, в свою очередь, может создать риски для энергоснабжения и усилить инфляционное давление.

Вопросы по проекту на Аляске

Депутаты также спрашивали, могут ли средства от запланированного увеличения капитала быть направлены на инвестиции CPC Corp в проект по сжиженному природному газу на Аляске. Компания ведет переговоры о покупке 6 млн тонн СПГ ежегодно, а потенциальные инвестиции могут достичь 4,4 млрд долларов США.

Поставки могут начаться в 2032 году, если проект будет развиваться по графику, однако детали покупки и инвестирования еще согласовываются. Чэнь Шу-цзы заявила, что предложенная докапитализация включает финансирование срочных и необходимых проектов газовой инфраструктуры, тогда как инвестиции в проект на Аляске еще окончательно не согласованы.

Оппозиционные партии, имеющие большинство в Законодательном юане, неохотно поддерживают дополнительное финансирование CPC Corp и Taiwan Power Co из-за несогласия с энергетической политикой Демократической прогрессивной партии. Она предусматривает постепенный отказ от атомной энергетики, развитие возобновляемых источников и значительную зависимость от ископаемого топлива, в частности СПГ. За первые восемь месяцев года ископаемое топливо обеспечило более 85% производства электроэнергии на Тайване.

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