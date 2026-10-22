W najbliższy piątek w Polsce spadną maksymalne ceny benzyny i oleju napędowego. Jak informuje RMF24, o nowych cenach maksymalnych poinformował minister energii kraju.

Nowe ceny maksymalne

Maksymalna cena litra benzyny 95 wyniesie 6,56 zł, benzyny 98 — 7,28 zł, a oleju napędowego — 7,99 zł. W porównaniu z poprzednim dniem benzyna 95 stanieje o 7 groszy, benzyna 98 — o 9 groszy, a olej napędowy — o 3 grosze.

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Program ograniczania cen

Ogłoszenie cen maksymalnych jest częścią trzeciego etapu pakietu Ceny Paliwa Niżej, czyli CPN. Jego celem jest powstrzymanie wzrostu cen paliw na stacjach benzynowych i zmniejszenie kosztów tankowania dla kierowców.

Mechanizm wprowadzono po wejściu w życie części przepisów ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Prezydent podpisał ustawę i jednocześnie skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej. Za nieprzestrzeganie ustalonych cen maksymalnych grozi kara do 1 mln zł. Program CPN będzie obowiązywał do końca roku.

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