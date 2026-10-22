В ближайшую пятницу в Польше снизятся максимальные цены на бензин и дизельное топливо. Как сообщает RMF24, о новых предельных ценах проинформировал министр энергетики страны.

Новые предельные цены

Максимальная цена литра бензина 95 составит 6,56 злотого, бензина 98 — 7,28 злотого, а дизельного топлива — 7,99 злотого. По сравнению с предыдущим днём бензин 95 подешевеет на 7 грошей, бензин 98 — на 9 грошей, а дизельное топливо — на 3 гроша.

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Программа ограничения цен

Объявление максимальных цен является частью третьего этапа пакета Ceny Paliwa Niżej, или CPN. Его цель — сдержать рост стоимости топлива на автозаправочных станциях и уменьшить расходы водителей на заправку.

Механизм ввели после вступления в силу части положений закона о налоге на сверхприбыли топливных компаний. Президент подписал закон и одновременно направил его в Конституционный трибунал в порядке последующего контроля. За несоблюдение установленных максимальных цен предусмотрен штраф до 1 млн злотых. Программа CPN будет действовать до конца года.

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