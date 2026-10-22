Администрация президента Дональда Трампа попросила федеральный суд вернуть на пересмотр разрешение на строительство и эксплуатацию крупной офшорной ветровой электростанции New England Wind у побережья штата Массачусетс в США. Министерство внутренних дел стремится пересмотреть план проекта, одобренный в 2024 году при администрации Джо Байдена.

Ходатайство в суд

20 октября Министерство юстиции США подало в суд ходатайство о возвращении разрешения Министерству внутренних дел, чтобы оно могло принять новое решение. В документе указано, что план был утвержден несмотря на значительные негативные последствия. Как сообщает The Hindu, это уже четвертый проект офшорной ветроэнергетики, разрешительные документы которого администрация Трампа пытается пересмотреть в последние месяцы.

Строительство New England Wind еще не началось. План предусматривает установку до 129 турбин общей мощностью до 2600 МВт. Согласно оценке в материале, станция могла бы ежегодно обеспечивать электроэнергией более 900 тысяч домохозяйств. Разработчик Avangrid отказался от комментариев.

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Реакция сенатора и отрасли

Сенатор-демократ от Род-Айленда Шелдон Уайтхаус заявил, что действия администрации могут сорвать двухпартийную законодательную инициативу по ускорению процедур выдачи разрешений для новых энергетических и инфраструктурных проектов. В сентябре Сенат достиг двухпартийной договоренности по соответствующему законопроекту, однако голосование по нему еще не состоялось.

Министерство внутренних дел также хочет пересмотреть согласование для Revolution Wind — ветровой электростанции для Род-Айленда и Коннектикута, строительство которой завершено, — а также для Maryland Offshore Wind Project, где работы еще не начинались. Национальная ассоциация океанических отраслей выразила обеспокоенность неопределенностью, которую создает повторное рассмотрение федеральных разрешений, в том числе для объектов, уже находящихся в стадии строительства или эксплуатации.

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