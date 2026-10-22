Декабрьские фьючерсы на нефть Brent в четверг торговались на уровне $111,70 за баррель, что на $2,88, или 2,65%, выше. В ходе сессии котировки достигали $112,68 за баррель, сообщает OilPrice.

Стоимость доставки остается высокой

Аналитики Citi отметили, что восстановление экспорта сырой нефти с Ближнего Востока не означает нормализации ее доставки покупателям. По оценке банка, ставки фрахта для очень крупных нефтяных танкеров на маршруте из Персидского залива в Китай приближались к $250 за метрическую тонну, или примерно к $35 за баррель. Это более чем в 20 раз превышает средний показатель предыдущего десятилетия.

В сентябре между судами в регионе перегружали более 1 млн баррелей нефти в сутки — около 7,5% регионального экспорта. По данным OilPrice, до войны США и Ирана такие операции практически не осуществлялись.

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Экспорт восстанавливается неравномерно

Без учета Ирана экспорт нефти из стран Персидского залива в сентябре восстановился до более чем 81% довоенного уровня, в частности благодаря наращиванию поставок Саудовской Аравией. В то же время OilPrice пишет, что иранский экспорт упал до нуля из-за блокады США.

Еще в июле Citi прогнозировал снижение цены Brent до $60–65 за баррель к концу года, рассчитывая на нормализацию судоходства через Ормузский пролив. В августе банк повысил прогноз на третий квартал с $75 до $80 за баррель, но сохранил оценку на четвертый квартал на уровне $70, а прогноз на 2027 год — $65. Нового целевого уровня цен в Citi не назвали, подчеркнув, что рост объемов экспорта не устранил высокие логистические расходы.

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