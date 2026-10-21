Dwóch cudzoziemców zginęło, a dwóch kolejnych zostało rannych na polu naftowym Szajba we Wschodniej Prowincji Arabii Saudyjskiej po przechwyceniu drona. Dron próbował zaatakować jeden z obiektów Saudi Aramco, poinformowało Ministerstwo Energii kraju.

Pożar w pojeździe wykonawcy

Według Agencji Anadolu saudyjska obrona powietrzna przechwyciła drona, gdy próbował on uderzyć w jeden z obiektów na polu. Odłamki po przechwyceniu spowodowały pożar w pojeździe wykonawcy pracującego na polu. Pojazd znajdował się poza obwodem obiektu.

Ministerstwo oświadczyło, że incydent nie wpłynął na funkcjonowanie pola naftowego. Na miejsce przybyły odpowiednie służby, które podjęły niezbędne działania.

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Obywatelstwo poszkodowanych

Zabici byli obywatelami Filipin i Nepalu. Ranni zostali obywatele Pakistanu i Indii, sprecyzował przedstawiciel Ministerstwa Energii Arabii Saudyjskiej.

Do incydentu doszło w związku z nasileniem działań zbrojnych między jemeńskim ruchem Huti a koalicją pod przewodnictwem Arabii Saudyjskiej, która wspiera uznawany na arenie międzynarodowej rząd Jemenu. Huti w ostatnim czasie grozili atakami na infrastrukturę energetyczną Arabii Saudyjskiej, w tym na obiekty Saudi Aramco.

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