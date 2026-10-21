Premia ropy Oman względem gatunku Dubai spadła w tym tygodniu do 4,22 USD za baryłkę, najniższego poziomu od końca lipca. Większa dostępność fizycznych ładunków ropy z Bliskiego Wschodu osłabiła ten wskaźnik rynku regionalnego, informuje OilPrice. Dane General Index, cytowane przez Bloomberg, wskazują na spadek spreadu.

Spread zmniejszył się po wrześniowym szczycie

W połowie września premia Oman względem Dubai sięgała 30 USD za baryłkę, lecz później spadła do nieco ponad 4 USD. W marcu różnica między notowaniami dochodziła do 65 USD za baryłkę, gdy Cieśnina Ormuz była faktycznie zamknięta, a ładunki ropy nie opuszczały Bliskiego Wschodu.

Przez trzy tygodnie w połowie czerwca i na początku lipca premia Oman przeszła w dyskonto w związku z próbami osiągnięcia porozumienia przez USA i Iran. W sierpniu, a zwłaszcza we wrześniu, spread ponownie wzrósł po wznowieniu działań wojennych.

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Przepływy ropy odbudowują się przy wysokich kosztach transportu

W ostatnich tygodniach producenci z Bliskiego Wschodu przyspieszyli przewozy ropy przez Cieśninę Ormuz oraz przeładunki statek-statek w Zatoce Omańskiej. Przyczyniło się to do odbudowy przepływów, a niektóre serwisy śledzące tankowce twierdzą, że już przekraczają one poziomy sprzed wojny.

Jednocześnie transport ropy z regionu pozostaje kosztowny: stawki frachtowe, według publikacji, wzrosły do rekordowych poziomów z powodu niedoboru tankowców. Przeładunki statek-statek w Zatoce Omańskiej opóźniają supertankowce o tygodnie, ograniczając dostępność bardzo dużych tankowców do przewozu ropy dla innych tras, w tym między wybrzeżem Zatoki Meksykańskiej USA a Azją.

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