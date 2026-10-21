Oman原油相对Dubai的溢价降至每桶4.22美元——OilPrice

本周，Oman原油相对Dubai原油的溢价降至每桶4.22美元，为7月底以来的最低水平。中东实物原油货物供应增加削弱了这一地区市场指标，OilPrice报道。彭博援引的General Index数据显示，价差正在收窄。

价差在9月峰值后收窄

9月中旬，Oman原油相对Dubai的溢价一度达到每桶30美元，但随后降至略高于4美元。3月，两种报价之间的差额达到每桶65美元，当时霍尔木兹海峡实际上关闭，石油货物无法离开中东。

在6月中旬和7月初的三周内，随着美国和伊朗试图就一项协议达成一致，Oman原油溢价转为贴水。8月，尤其是9月，在敌对行动恢复后，价差再次扩大。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

石油流量在高运输成本下恢复

最近几周，中东生产商加快了经霍尔木兹海峡的石油运输，以及在阿曼湾进行的船对船转运。这推动了流量恢复，一些油轮追踪服务称，流量已超过战前水平。

与此同时，从该地区运输石油的成本仍然高昂：据该刊物称，由于油轮短缺，运费已升至创纪录水平。阿曼湾的船对船转运使超级油轮延误数周，限制了超大型油轮在其他航线上的可用性，其中包括美国墨西哥湾沿岸与亚洲之间的航线。

关注我们在