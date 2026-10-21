Премия нефти Oman к Dubai упала до $4,22 за баррель — OilPrice

Премия нефти Oman к сорту Dubai на этой неделе упала до $4,22 за баррель — самого низкого уровня с конца июля. Рост доступности физических партий нефти с Ближнего Востока ослабил этот индикатор регионального рынка, сообщает OilPrice. Данные General Index, которые цитирует Bloomberg, свидетельствуют о снижении спреда.

Спред сократился после сентябрьского пика

В середине сентября премия Oman к Dubai достигала $30 за баррель, но затем снизилась до немногим более $4. В марте разница между котировками доходила до $65 за баррель, когда Ормузский пролив был фактически закрыт, а нефтяные грузы не выходили с Ближнего Востока.

В течение трех недель в середине июня и начале июля премия Oman переходила в дисконт на фоне попыток США и Ирана договориться о сделке. В августе, а особенно в сентябре, спред снова вырос после возобновления боевых действий.

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Потоки нефти восстанавливаются при высокой стоимости перевозок

В последние недели ближневосточные производители ускорили перевозки нефти через Ормузский пролив и перевалки между судами в Оманском заливе. Это способствовало восстановлению потоков, и некоторые сервисы отслеживания танкеров заявляют, что они уже превышают довоенные уровни.

В то же время транспортировка нефти из региона остается дорогой: фрахтовые ставки, по данным издания, выросли до рекордных уровней из-за дефицита танкеров. Перевалки между судами в Оманском заливе задерживают супертанкеры на недели, ограничивая доступность очень крупных нефтяных танкеров для других маршрутов, в частности между побережьем Мексиканского залива США и Азией.

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