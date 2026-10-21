W gminie Korostyshiv w obwodzie żytomierskim tymczasowo zawieszono działalność „punktów odporności” w związku z poprawą sytuacji w zakresie dostaw energii elektrycznej.

Jednocześnie rosyjskie wojska zaatakowały obiekt infrastruktury krytycznej na terenie gminy. Według wstępnych informacji nikt nie ucierpiał.

Władze lokalne wzywają mieszkańców do śledzenia oficjalnych komunikatów, nieignorowania alarmów powietrznych i terminowego udawania się do schronów. Proszą również obywateli, aby nie publikowali zdjęć i filmów z miejsca uderzenia oraz z działań służb specjalistycznych.

Źródło: Jurij Denysowec, wpis na Facebooku.

Według stanu na poranek 21 października, w wyniku rosyjskich ostrzałów część odbiorców w sześciu obwodach Ukrainy pozostała bez prądu. Według danych „Ukrenergo” w niektórych regionach obowiązują również harmonogramy przerw w dostawach prądu obejmujące do dwóch tur.

W wyniku rosyjskiego ataku na Kijów zginęła jedna osoba, a dron uderzył w 24-piętrowy budynek.

Przypomnijmy, że rosyjskie drony zaatakowały Kijów, a w dwóch dzielnicach wybuchły pożary.

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