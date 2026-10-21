Російські атаки спричинили знеструмлення у шести областях України

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Станом на ранок 21 жовтня через російські обстріли частина споживачів у шести областях України залишилася без електроенергії. За даними «Укренерго», у деяких регіонах також діють графіки відключень світла обсягом до двох черг.

«Вчора та сьогодні вночі ворог здійснював атаки на енергооб’єкти у кількох областях. Внаслідок цього, а також через обстріли енергетичної інфраструктури упродовж попередніх днів – на ранок є знеструмлені споживачі у Київській, Одеській, Тернопільській, Херсонській, Харківській і Запорізькій областях», – йдеться у повідомленні.

Енергетики розпочали відновлювальні роботи скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація.

Через наслідки російських атак у частині областей до кінця доби вимушено застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості та графіки погодинних відключень обсягом до 2 черг.

Споживання електрики станом на 9:30 середи на 2,7% перевищує рівень попереднього дня. Укренерго закликає обмежити використання потужних електроприладів із 16:00 до 22:00.

Джерело: Укренерго

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