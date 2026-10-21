Ataki rosyjskie spowodowały przerwy w dostawach prądu w sześciu obwodach Ukrainy

Według stanu na poranek 21 października, w wyniku rosyjskich ostrzałów część odbiorców w sześciu obwodach Ukrainy pozostała bez prądu. Według danych „Ukrenergo” w niektórych regionach obowiązują również harmonogramy przerw w dostawach prądu obejmujące do dwóch tur.

„Wczoraj i dziś w nocy wróg przeprowadzał ataki na obiekty energetyczne w kilku obwodach. W wyniku tego, a także z powodu ostrzałów infrastruktury energetycznej w poprzednich dniach – rano odnotowano przerwy w dostawach prądu u odbiorców w obwodach kijowskim, odeskim, tarnopolskim, chersońskim, charkowskim i zaporoskim” – czytamy w komunikacie.

Pracownicy sektora energetycznego rozpoczęli prace naprawcze wszędzie tam, gdzie pozwala na to sytuacja bezpieczeństwa.

W związku ze skutkami rosyjskich ataków w niektórych obwodach do końca doby konieczne jest stosowanie harmonogramów ograniczeń mocy dla przemysłu oraz harmonogramów godzinowych przerw w dostawach energii w zakresie do 2 tur.

Zużycie energii elektrycznej o godz. 9:30 w środę przekracza o 2,7% poziom z poprzedniego dnia. Ukrenergo wzywa do ograniczenia korzystania z urządzeń elektrycznych o dużej mocy w godzinach od 16:00 do 22:00.

Źródło: Ukrenergo

W wyniku rosyjskiego ataku na obwód poltawski ranne zostały trzy osoby, w tym 16-letnie dziecko.

W wyniku rosyjskiego ataku na Kijów zginęła jedna osoba, a dron uderzył w 24-piętrowy budynek.

Przypomnijmy, że rosyjskie drony zaatakowały Kijów, w dwóch dzielnicach wybuchły pożary.

Rosyjski dron uderzył w pobliżu szkoły w Połtawie, są poszkodowani.

Czytaj nas na