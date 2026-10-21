Ceny paliw na Cyprze wzrosły we wrześniu o 24,6% — Cyprus Mail

Na Cyprze ceny paliw i środków smarnych dla transportu prywatnego wzrosły we wrześniu o 24,6% rok do roku. Oznacza to przyspieszenie w porównaniu z sierpniem, gdy roczny wzrost wyniósł 19,1%, podaje Cyprus Mail, powołując się na dane Eurostatu.

Wskaźnik dla Cypru był niższy od średniej w Unii Europejskiej, gdzie paliwa i środki smarne dla transportu prywatnego podrożały o 31,4% w porównaniu z wrześniem 2025 roku. Jednocześnie wzrost kosztów paliwa nadal obciąża wydatki kierowców.

Najmniejszy miesięczny wzrost cen benzyny

W okresie od sierpnia do września benzyna na Cyprze podrożała o 3,8%. Był to najniższy miesięczny wskaźnik wśród 27 państw UE. W Rumunii benzyna podrożała o 4,2%, a w Słowenii o 4,6%.

Średnio w UE ceny benzyny wzrosły w ciągu miesiąca o 6,7%, przyspieszając po sierpniowej podwyżce o 3,3%. Największy miesięczny wzrost odnotowano w Szwecji — 13,8%, w Polsce — 9,7% oraz w Estonii — 9,5%.

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Dynamika cen w Unii Europejskiej

Roczny wzrost cen paliw we wrześniu przyspieszył w 26 z 27 krajów UE. Najwyższe wskaźniki odnotowano w Bułgarii — 42,2%, Estonii — 40,6% oraz na Litwie — 40,2%. Najmniejszy roczny wzrost cen zarejestrowano na Węgrzech — 6,9%, w Irlandii — 17,7% oraz w Szwecji — 19,9%.

Olej napędowy w UE podrożał we wrześniu o 5,9% w porównaniu z sierpniem, gdy wzrost wyniósł 8,3%. Największe miesięczne podwyżki cen oleju napędowego zarejestrowano w Szwecji, na Łotwie i w Polsce.

Minister finansów Cypru Makis Keravnos oświadczył, że obecna polityka rządu ma na celu powstrzymywanie wzrostu kosztów paliwa, a nie znaczne obniżanie cen. Jak powiedział, władze oceniają również wpływ niedawno ogłoszonych środków wsparcia: wstępna ocena Służby Ochrony Konsumentów wykazała spadek cen niektórych podstawowych towarów o 5%.

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