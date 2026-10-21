UE podniesie próg wycofywania uprawnień ETS do 700 mln — RMF24

Unia Europejska uzgodniła zmiany w rezerwie stabilności rynkowej w systemie handlu uprawnieniami do emisji CO₂ ETS. Próg, po osiągnięciu którego uprawnienia są bezpowrotnie wycofywane z rynku, ma wzrosnąć z 400 mln do 700 mln. Poinformowało o tym RMF24, powołując się na komunikat irlandzkiej prezydencji w UE.

Zmiany w rezerwie ETS

Rezerwa stabilności rynkowej jest mechanizmem regulującym liczbę dostępnych na rynku uprawnień do emisji. Według informacji portalu większa rezerwa ma pełnić funkcję bufora: jeśli na rynku zabraknie uprawnień, będzie można uwolnić dodatkowe pozwolenia. Większa liczba dostępnych uprawnień powinna, według oceny RMF24, obniżyć ich cenę oraz koszty energii dla przemysłu i gospodarstw domowych.

Nie planuje się całkowitego zniesienia anulowania uprawnień. Jednocześnie strony zgodziły się rozważyć stopniowe obniżanie progu wycofywania w ramach szerszej reformy systemu ETS.

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Stanowisko Polski

Według RMF24 Polska początkowo zabiegała o całkowite zaprzestanie anulowania uprawnień — rozwiązanie proponowane przez Komisję Europejską. Ostatecznie Warszawa zgodziła się na kompromis, ponieważ priorytetem było jak najszybsze powstrzymanie dalszego zmniejszania liczby pozwoleń na rynku.

Obecny mechanizm przewiduje bezpowrotne wycofywanie około 16 mln uprawnień miesięcznie, co RMF24 określa jako potencjalną stratę w wysokości 1,4 mld euro. Cytowany przez portal polski dyplomata zaznaczył, że próg 700 mln ma przede wszystkim znaczenie teoretyczne, a głównym rezultatem jest zaprzestanie dalszego anulowania pozwoleń. W ubiegłym tygodniu przywódcy UE podczas szczytu w Brukseli wezwali do przyspieszenia prac nad rezerwą, aby ograniczyć wahania cen CO₂ i ich wpływ na koszty energii elektrycznej.

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