ЕС повысит порог изъятия квот ETS до 700 млн — RMF24

Европейский Союз согласовал изменения в резерве стабильности рынка в системе торговли квотами на выбросы CO₂ ETS. Порог, после достижения которого квоты безвозвратно изымаются с рынка, должен вырасти с 400 млн до 700 млн. Об этом сообщает RMF24 со ссылкой на заявление ирландского председательства в ЕС.

Изменения в резерве ETS

Резерв стабильности рынка является механизмом, регулирующим количество доступных на рынке разрешений на выбросы. По информации издания, больший резерв должен выполнять роль буфера: если на рынке будет не хватать квот, можно будет высвободить дополнительные разрешения. Большее количество доступных квот, по оценке RMF24, должно снизить их цену и затраты на энергию для промышленности и домохозяйств.

Полностью отменять аннулирование квот не планируют. В то же время стороны договорились рассмотреть постепенное снижение порога изъятия в рамках более широкой реформы системы ETS.

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Позиция Польши

По данным RMF24, Польша первоначально добивалась полного прекращения аннулирования квот — такого решения, которое предлагала Европейская комиссия. В итоге Варшава согласилась на компромисс, поскольку приоритетом было как можно быстрее остановить дальнейшее сокращение количества разрешений на рынке.

Действующий механизм предусматривает безвозвратное изъятие около 16 млн квот ежемесячно, что RMF24 называет потенциальной потерей в 1,4 млрд евро. Польский дипломат, которого цитирует издание, отметил, что порог в 700 млн имеет преимущественно теоретическое значение, а главным результатом является прекращение дальнейшего аннулирования разрешений. На прошлой неделе лидеры ЕС на саммите в Брюсселе призвали ускорить работу над резервом, чтобы ограничить колебания цен на CO₂ и их влияние на стоимость электроэнергии.

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