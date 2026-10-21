欧盟将ETS配额撤出门槛提高至7亿份——RMF24

欧盟已就ETS二氧化碳排放交易体系市场稳定储备的调整达成一致。达到这一门槛后，配额将被永久撤出市场；该门槛将从4亿份提高至7亿份。RMF24报道称，此消息援引了爱尔兰担任欧盟轮值主席国期间发布的公告。

ETS储备调整

市场稳定储备是一项调节市场上可获得排放许可数量的机制。据该媒体报道，更大的储备应发挥缓冲作用：如果市场上缺少配额，就可以释放额外的许可。RMF24评估认为，更多可用配额应降低其价格以及工业和家庭的能源成本。

目前没有计划完全取消配额注销。与此同时，各方同意在更广泛的ETS体系改革框架内考虑逐步降低撤出门槛。

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波兰的立场

据RMF24报道，波兰最初争取完全停止注销配额——这是欧盟委员会提出的方案。最终，华沙同意了折中方案，因为优先事项是尽快阻止市场上许可数量进一步减少。

现行机制规定每月永久撤出约1600万份配额，RMF24称这可能造成14亿欧元的损失。该媒体援引的一名波兰外交官指出，7亿份的门槛主要具有理论意义，主要成果是停止进一步注销许可。上周，欧盟领导人在布鲁塞尔峰会上呼吁加快有关储备的工作，以限制二氧化碳价格波动及其对电价的影响。

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