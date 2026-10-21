法国总统埃马纽埃尔·马克龙在对多哈进行国事访问期间表示，他已与卡塔尔就冬季向法国供应满足其需求的液化天然气达成协议。据欧盟新闻网报道，这涉及冬季期间每月相当于两太瓦时的液化天然气。

天然气和柴油供应

马克龙表示，这些协议将从11月起减轻价格压力，并有助于避免一些能源运营商曾警告的短缺。他称，有保障的天然气供应量对未来几个月十分重要。

在海湾国家访问期间，法国还获得了阿拉伯联合酋长国和巴林的承诺，即每月额外供应20万吨柴油燃料。马克龙指出，柴油一直是巴黎的优先事项之一，而天然气是下一个关键需求。

波斯湾安全

在与卡塔尔埃米尔谢赫塔米姆·本·哈马德·阿勒萨尼会谈后，马克龙因该地区不稳定的安全局势呼吁保持最大限度的谨慎。他表示，他与埃米尔讨论了卡塔尔的斡旋努力，预计伊朗将在未来数小时或数天内就与美国的谈判作出回应。

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通过被封锁的霍尔木兹海峡的航运安全是另一项议题。马克龙评估称，由于愿意通过该航线的已投保船只短缺，运输成本已增加十倍。法国和海湾国家正在研究应对机制、基础设施多元化以及减少对该海峡的依赖。

防务合作

法国和卡塔尔还确认了发展防务伙伴关系的意愿。马克龙宣布了新的协议，涉及继续向卡塔尔供应“阵风”战斗机、雷达、防空系统和装甲车辆。

卡塔尔埃米尔称谈判富有成效，并表示双方讨论了加强战略伙伴关系以及地区和国际问题。卡塔尔驻法国大使谢赫阿里·本·贾西姆·阿勒萨尼表示，两国寻求扩大在投资、能源、防务、教育、医疗保健和技术领域的合作。

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