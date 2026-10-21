Президент Макрон домовився з Катаром про постачання ЗПГ узимку — Euronews

Президент Франції Емманюель Макрон під час державного візиту до Дохи заявив, що домовився з Катаром про постачання скрапленого природного газу для потреб Франції взимку. Як повідомляє Euronews, йдеться про еквівалент двох терават-годин ЗПГ на місяць у зимовий період.

Постачання газу та дизелю

За словами Макрона, домовленості мають зменшити тиск на ціни з листопада та допомогти уникнути дефіциту, про який попереджали деякі енергетичні оператори. Французький президент назвав гарантовані обсяги газу важливими для найближчих місяців.

Під час турне країнами Перської затоки Франція також отримала від Об’єднаних Арабських Еміратів і Бахрейну зобов’язання щодо додаткових 200 тисяч тонн дизельного пального на місяць. Макрон зазначив, що дизель був одним із пріоритетів Парижа, а газ — наступною критичною потребою.

Безпека в Перській затоці

Після переговорів з еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані Макрон закликав до максимальної обережності через нестабільну безпекову ситуацію в регіоні. Він сказав, що обговорив з еміром посередницькі зусилля Катару та що в найближчі години або дні очікується відповідь Ірану щодо переговорів зі США.

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Окремою темою стала безпека судноплавства через заблоковану Ормузьку протоку. За оцінкою Макрона, вартість транспортування зросла вдесятеро через нестачу застрахованих суден, готових пройти цим маршрутом. Франція та держави Затоки працюють над механізмом реагування, диверсифікацією інфраструктури й зменшенням залежності від протоки.

Оборонна співпраця

Франція і Катар також підтвердили намір розвивати оборонне партнерство. Макрон оголосив про нові угоди щодо подальших постачань Катару винищувачів Rafale, радарів, систем протиповітряної оборони та броньованих машин.

Емір Катару назвав переговори плідними та заявив, що сторони обговорили зміцнення стратегічного партнерства й регіональні та міжнародні питання. Посол Катару у Франції шейх Алі бін Джасім Аль Тані повідомив, що країни прагнуть розширити співпрацю в інвестиціях, енергетиці, обороні, освіті, охороні здоров’я та технологіях.

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