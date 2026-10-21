Президент Франции Эмманюэль Макрон во время государственного визита в Доху заявил, что договорился с Катаром о поставках сжиженного природного газа для нужд Франции зимой. Как сообщает Euronews, речь идет об эквиваленте двух тераватт-часов СПГ в месяц в зимний период.

Поставки газа и дизельного топлива

По словам Макрона, договоренности должны снизить давление на цены с ноября и помочь избежать дефицита, о котором предупреждали некоторые энергетические операторы. Французский президент назвал гарантированные объемы газа важными для ближайших месяцев.

Во время турне по странам Персидского залива Франция также получила от Объединенных Арабских Эмиратов и Бахрейна обязательства по дополнительным 200 тыс. тонн дизельного топлива в месяц. Макрон отметил, что дизельное топливо было одним из приоритетов Парижа, а газ — следующей критической потребностью.

Безопасность в Персидском заливе

После переговоров с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани Макрон призвал к максимальной осторожности из-за нестабильной ситуации в сфере безопасности в регионе. Он сказал, что обсудил с эмиром посреднические усилия Катара и что в ближайшие часы или дни ожидается ответ Ирана по поводу переговоров с Соединенными Штатами.

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Отдельной темой стала безопасность судоходства через заблокированный Ормузский пролив. По оценке Макрона, стоимость перевозок выросла в десять раз из-за нехватки застрахованных судов, готовых пройти этим маршрутом. Франция и государства Залива работают над механизмом реагирования, диверсификацией инфраструктуры и снижением зависимости от пролива.

Оборонное сотрудничество

Франция и Катар также подтвердили намерение развивать оборонное партнерство. Макрон объявил о новых соглашениях о дальнейших поставках Катару истребителей Rafale, радаров, систем противовоздушной обороны и бронированных машин.

Эмир Катара назвал переговоры плодотворными и заявил, что стороны обсудили укрепление стратегического партнерства, а также региональные и международные вопросы. Посол Катара во Франции шейх Али бин Джасим Аль Тани сообщил, что страны стремятся расширить сотрудничество в инвестициях, энергетике, обороне, образовании, здравоохранении и технологиях.

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