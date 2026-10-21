На нефтяном месторождении Шайба в Восточной провинции Саудовской Аравии после перехвата беспилотника погибли двое иностранных граждан, еще двое получили ранения. Дрон пытался атаковать один из объектов Saudi Aramco, сообщило Министерство энергетики страны.

Пожар в автомобиле подрядчика

По информации Anadolu Agency, саудовская противовоздушная оборона перехватила беспилотник во время его попытки нанести удар по одному из объектов на месторождении. Обломки после перехвата вызвали пожар в автомобиле подрядчика, работавшего на месторождении. Машина находилась за пределами периметра объекта.

В министерстве заявили, что инцидент не повлиял на работу нефтяного месторождения. На место прибыли соответствующие органы, которые приняли необходимые меры.

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Гражданство пострадавших

Погибшими являются граждане Филиппин и Непала. Ранения получили граждане Пакистана и Индии, уточнил представитель Министерства энергетики Саудовской Аравии.

Инцидент произошел на фоне усиления боевых действий между йеменским движением хуситов и коалицией во главе с Саудовской Аравией, поддерживающей международно признанное правительство Йемена. Хуситы в последнее время угрожали атаковать энергетическую инфраструктуру Саудовской Аравии, в том числе объекты Saudi Aramco.

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