10月21日布伦特原油跌至每桶110.74美元——《财富》

10月21日美国东部时间上午8时，基准布伦特原油价格为每桶110.74美元。较前一日早晨下降了2.11美元，即1.86%，《财富》报道。

价格走势

一个月前，布伦特原油每桶价格为104.61美元，因此在此期间上涨了5.85%。一年前，该指标为每桶61.75美元。因此，布伦特原油价格在一年内上涨了79.33%，即约49美元。

油价主要受供需影响，包括对其未来变化的预期。对经济放缓的担忧、冲突和其他冲击也可能对交易产生剧烈影响。

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对燃油价格的影响

原油是零售燃油价格中最大的单一组成部分，通常占每加仑成本的一半以上。不过，加油站的价格还包括炼制、批发供应、税费和加油站利润。

油价上涨通常会迅速反映在汽油价格上，而原材料价格下降则会更缓慢地传导给消费者。由于能源和物流成本上升，更昂贵的石油也可能影响其他商品的价格。

石油市场基准

布伦特原油是评估油价的主要全球基准，而西德克萨斯中质原油，即WTI，是北美的关键基准。期货市场开放时，报价会持续更新，市场参与者可在其中达成未来买入或卖出石油的交易。

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