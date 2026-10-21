塞浦路斯燃油价格9月上涨24.6%——Cyprus Mail

塞浦路斯个人交通燃油和润滑油价格9月同比上涨24.6%。这较8月加速，当时同比涨幅为19.1%，Cyprus Mail报道，并援引欧盟统计局数据。

塞浦路斯的这一指标低于欧盟平均水平。欧盟个人交通燃油和润滑油价格较2025年9月上涨31.4%。与此同时，燃油成本上涨继续给驾驶者的开支带来压力。

汽油月度涨幅最低

从8月到9月，塞浦路斯汽油价格上涨3.8%。这是欧盟27个成员国中最低的月度指标。罗马尼亚汽油价格上涨4.2%，斯洛文尼亚上涨4.6%。

欧盟汽油价格月均上涨6.7%，较8月3.3%的涨幅加速。月度涨幅最大的是瑞典，为13.8%，其次是波兰的9.7%和爱沙尼亚的9.5%。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

欧盟价格走势

9月，欧盟27国中有26国的燃油价格年度涨幅加速。涨幅最高的是保加利亚，为42.2%，爱沙尼亚为40.6%，立陶宛为40.2%。年度涨幅最低的是匈牙利，为6.9%，爱尔兰为17.7%，瑞典为19.9%。

欧盟柴油价格9月较8月上涨5.9%，而8月的涨幅为8.3%。柴油价格月度涨幅最大的是瑞典、拉脱维亚和波兰。

塞浦路斯财政部长马基斯·凯拉夫诺斯表示，政府目前的政策旨在抑制燃油成本，而非大幅降低价格。他说，当局也在评估近期宣布的支持措施的影响：消费者保护服务部门的初步评估显示，部分基本商品价格下降了5%。

关注我们在