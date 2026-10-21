Цены на топливо на Кипре выросли на 24,6% в сентябре — Cyprus Mail

На Кипре цены на топливо и смазочные материалы для личного транспорта в сентябре выросли на 24,6% в годовом выражении. Это ускорение по сравнению с августом, когда годовой рост составлял 19,1%, сообщает Cyprus Mail со ссылкой на данные Евростата.

Показатель Кипра был ниже среднего по Европейскому союзу, где топливо и смазочные материалы для частного транспорта подорожали на 31,4% по сравнению с сентябрем 2025 года. В то же время рост стоимости топлива продолжает давить на расходы автомобилистов.

Наименьшее месячное подорожание бензина

В период с августа по сентябрь бензин на Кипре подорожал на 3,8%. Это был самый низкий месячный показатель среди 27 государств ЕС. В Румынии бензин прибавил в цене 4,2%, в Словении — 4,6%.

В среднем в ЕС цены на бензин за месяц выросли на 6,7%, ускорившись после августовского повышения на 3,3%. Наибольший месячный рост зафиксировали в Швеции — 13,8%, Польше — 9,7% и Эстонии — 9,5%.

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Динамика цен в Евросоюзе

Годовой рост цен на топливо в сентябре ускорился в 26 из 27 стран ЕС. Самые высокие показатели были в Болгарии — 42,2%, Эстонии — 40,6% и Литве — 40,2%. Наименьшее годовое подорожание зафиксировали в Венгрии — 6,9%, Ирландии — 17,7% и Швеции — 19,9%.

Дизельное топливо в ЕС в сентябре подорожало на 5,9% по сравнению с августом, когда рост составлял 8,3%. Наибольшее месячное повышение цен на дизель зарегистрировали в Швеции, Латвии и Польше.

Министр финансов Кипра Макис Керавнос заявил, что нынешняя политика правительства направлена на сдерживание стоимости топлива, а не на существенное снижение цен. По его словам, власти также оценивают влияние недавно объявленных мер поддержки: предварительная оценка Службы защиты прав потребителей показала снижение цен на некоторые товары первой необходимости на 5%.

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