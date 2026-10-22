В Иране объем нефти в плавучих хранилищах к середине октября сократился до 866 тыс. баррелей, сообщает OilPrice со ссылкой на данные аналитической компании Kpler и The Wall Street Journal. Издание связывает сокращение запасов с возобновлением блокады иранских портов Соединенными Штатами.

Динамика запасов

Согласно приведенным данным, до введения США блокады в апреле Иран имел около 150 млн баррелей нефти в плавучих хранилищах. К середине июня этот объем уменьшился до менее чем 50 млн баррелей.

В середине июня США отменили блокаду после соглашения о прекращении огня между Вашингтоном и Тегераном, пишет OilPrice. В середине июля договоренность сорвалась, боевые действия возобновились, а США вновь ввели блокаду, после чего запасы продолжили сокращаться.

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Оценки Kpler и реакция Тегерана

Руководитель направления анализа сырой нефти Kpler Хомаюн Фалакшахи заявил The Wall Street Journal, что нефти для разгрузки в Китае больше не осталось. По его мнению, США могут рассчитывать, что экономическое давление вернет иранские власти к переговорам по ядерной сделке или вызовет внутренние протесты.

Глава Центрального банка Ирана отверг утверждения о приближении экономического коллапса страны, заявив об устойчивости иранской экономики. OilPrice также отмечает, что президент Ирана и министр иностранных дел страны на этой неделе выражали недоверие к США, что осложняет перспективы мирных переговоров. По оценке Moody’s, опубликованной ранее в октябре, война с Ираном обошлась домохозяйствам США в общей сложности в 265 млрд долларов.

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