Ціни на пальне на Кіпрі зросли на 24,6% у вересні — Cyprus Mail

На Кіпрі ціни на пальне та мастильні матеріали для особистого транспорту у вересні зросли на 24,6% у річному вимірі. Це прискорення порівняно із серпнем, коли річне зростання становило 19,1%, повідомляє Cyprus Mail із посиланням на дані Євростату.

Показник Кіпру був нижчим за середній у Європейському Союзі, де паливо й мастильні матеріали для приватного транспорту подорожчали на 31,4% проти вересня 2025 року. Водночас зростання вартості пального продовжує тиснути на витрати автомобілістів.

Найменше місячне подорожчання бензину

У період із серпня до вересня бензин на Кіпрі подорожчав на 3,8%. Це був найнижчий місячний показник серед 27 держав ЄС. У Румунії бензин додав у ціні 4,2%, у Словенії — 4,6%.

У середньому в ЄС ціни на бензин за місяць зросли на 6,7%, прискорившись після серпневого підвищення на 3,3%. Найбільше місячне зростання зафіксували у Швеції — 13,8%, Польщі — 9,7% та Естонії — 9,5%.

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Динаміка цін у Євросоюзі

Річне зростання цін на паливо у вересні прискорилося у 26 із 27 країн ЄС. Найвищі показники були в Болгарії — 42,2%, Естонії — 40,6% та Литві — 40,2%. Найменше річне подорожчання зафіксували в Угорщині — 6,9%, Ірландії — 17,7% та Швеції — 19,9%.

Дизельне пальне в ЄС у вересні подорожчало на 5,9% проти серпня, коли зростання становило 8,3%. Найбільше місячне підвищення цін на дизель зареєстрували у Швеції, Латвії та Польщі.

Міністр фінансів Кіпру Макіс Керавнос заявив, що нинішня політика уряду спрямована на стримування вартості пального, а не на істотне зниження цін. За його словами, влада також оцінює вплив нещодавно оголошених заходів підтримки: попередня оцінка Служби захисту прав споживачів показала зниження цін на деякі товари першої необхідності на 5%.

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