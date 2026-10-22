Индия в сентябре импортировала с Ближнего Востока 2,8 млн баррелей нефти в сутки — на 32% больше, чем в августе. Это самый высокий показатель с февраля. По данным OilPrice, который ссылается на данные отслеживания судов, собранные Reuters, ближневосточная нефть составляла 54% совокупного индийского импорта в прошлом месяце.

Больше спотовых закупок

Индийские нефтеперерабатывающие заводы увеличили закупки спотовых партий сырья. По информации издания, производители из стран Персидского залива увеличили объемы поставок нефти через Ормузский пролив, используя перевалку с судна на судно в Оманском заливе.

Рост доступности ближневосточных сортов также связывают с возобновлением потоков через Ормузский пролив. По мнению источника Reuters в индийской нефтеперерабатывающей отрасли, переработчики могут и далее отдавать предпочтение большим объемам нефти с Ближнего Востока из-за цен и более короткого маршрута доставки из Оманского залива в Индию.

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Сокращение закупок в России

Россия — государство-агрессор — в сентябре осталась крупнейшим отдельным поставщиком нефти в Индию. В то же время импорт российской нефти сократился на 14% по сравнению с августом — до 1,8 млн баррелей в сутки. Ее доля в общем импорте Индии упала с 46,6% в августе до 33,5% в сентябре.

OilPrice отмечает, что Китай конкурирует с Индией за российскую нефть. Издание также связывает снижение индийских закупок с подорожанием российского сорта Urals, который загружают в балтийских портах: его цена почти сравнялась с ценами ближневосточной нефти.

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