Brent potaniała do 110,74 USD za baryłkę 21 października — Fortune

21 października o godz. 8:00 czasu wschodniego w USA cena referencyjnej ropy Brent wynosiła 110,74 USD za baryłkę. To o 2,11 USD, czyli o 1,86%, mniej niż poprzedniego ranka, podaje Fortune.

Dynamika cen

Miesiąc temu baryłka Brent kosztowała 104,61 USD, więc w tym okresie jej cena wzrosła o 5,85%. Rok temu wskaźnik wynosił 61,75 USD za baryłkę. Tym samym w ciągu roku wartość Brent wzrosła o 79,33%, czyli o około 49 USD.

Ceny ropy kształtują się przede wszystkim pod wpływem popytu i podaży, w tym oczekiwań dotyczących ich przyszłych zmian. Na handel mogą również gwałtownie wpływać obawy przed spowolnieniem gospodarczym, konflikty i inne wstrząsy.

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Wpływ na ceny paliw

Ropa naftowa jest największym pojedynczym składnikiem detalicznej ceny paliwa, zwykle stanowiąc ponad połowę kosztu galona. Cena na stacjach paliw obejmuje jednak również koszty przetwarzania, dostaw hurtowych, podatki i marże stacji.

Wzrost notowań ropy zwykle szybko wpływa na ceny benzyny, podczas gdy spadek cen surowca jest przekazywany konsumentom bardziej stopniowo. Droższa ropa może również wpływać na ceny innych towarów poprzez wyższe koszty energii i logistyki.

Wskaźniki rynku ropy

Brent jest głównym globalnym punktem odniesienia do oceny cen ropy, podczas gdy West Texas Intermediate, czyli WTI, jest kluczowym wskaźnikiem dla Ameryki Północnej. Notowania są aktualizowane nieprzerwanie, gdy otwarte są rynki kontraktów terminowych, na których uczestnicy zawierają umowy kupna lub sprzedaży ropy w przyszłości.

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