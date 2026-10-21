В Польше в четверг, 22 октября, предельная цена литра бензина А-95 не превысит 6,63 злотого, бензина А-98 — 7,37 злотого, а дизельного топлива — 8,02 злотого. Об этом говорится в последнем сообщении министра энергетики, сообщает RMF24.

Изменения по сравнению со средой

Накануне предельная цена бензина А-95 была установлена на уровне 6,70 злотого за литр, бензина А-98 — 7,43 злотого, дизельного топлива — 7,98 злотого. Таким образом, максимальная цена обеих марок бензина снижается, тогда как дизельное топливо дорожает на 0,04 злотого за литр.

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Пакет ограничения цен на топливо

Объявление максимальных цен является частью третьего этапа пакета Ceny Paliwa Niżej. Его цель — сдержать рост цен на автозаправочных станциях и уменьшить расходы водителей на заправку.

Механизм ввели после вступления в силу части положений закона о налоге на сверхприбыли топливных компаний. Президент подписал закон и одновременно направил его в Конституционный трибунал в порядке последующего конституционного контроля. Штраф за несоблюдение установленных максимальных цен может достигать 1 млн злотых. Действие пакета должно продолжаться до конца года.

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