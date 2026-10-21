Росія атакувала Полтавщину, постраждали троє людей, серед них підліток

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Унаслідок російської атаки на Полтавську область 21 жовтня постраждали троє людей, зокрема 16-річна дитина. У Кременчуці під удар потрапила територія університету імені Михайла Остроградського, де загорівся навчальний корпус, а в Полтаві виникли пожежі в адміністративній будівлі та складському приміщенні.

За інформацією рятувальників, у Кременчуці російські війська завдали удару по території університету імені Михайла Остроградського. Унаслідок атаки загорівся п'ятий поверх одного з навчальних корпусів закладу.

За попередніми даними ДСНС, унаслідок російського удару травмувалися двоє людей. Крім того, постраждала 16-річна дитина, яку госпіталізували до медичного закладу.

Водночас російські війська атакували Полтаву. За повідомленням ДСНС, унаслідок обстрілу виникли пожежі у двох будівлях. Зокрема, загоряння зафіксували в адміністративній будівлі та складському приміщенні.

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