+12° Kijów +12° Warszawa +10° Waszyngton
$ 45.06 € 50.56 zł 11.58
$ 45.06 € 50.56 zł 11.58
+12° Kijów +12° Warszawa +10° Waszyngton
Wiadomości Wojna z FR

Rosja zaatakowała obwód poltawski; trzy osoby odniosły obrażenia, w tym nastolatek

UA NEWS 21 października 2026 10:14
Rosja zaatakowała obwód poltawski; trzy osoby odniosły obrażenia, w tym nastolatek

W wyniku rosyjskiego ataku na obwód poltawski ranne zostały trzy osoby, w tym 16-letnie dziecko. W Kremenczuku uderzeniu uległ teren Uniwersytetu im. Mykoły Ostrogradskiego, gdzie zapalił się budynek dydaktyczny, a w Połtawie wybuchły pożary w budynku administracyjnym i magazynie.

 

Według informacji służb ratowniczych w Kremenczuku rosyjskie wojska przeprowadziły atak na teren Uniwersytetu im. Mykoły Ostrogradskiego. W wyniku ataku zapaliło się piąte piętro jednego z budynków dydaktycznych uczelni.

photo_5388701244035111401_y.webp

Według wstępnych danych Państwowej Służby Ratowniczej (DSNS) w wyniku rosyjskiego ataku ranne zostały dwie osoby. Ponadto poszkodowane zostało 16-letnie dziecko, które zostało przewiezione do szpitala.

photo_5388701244035111402_y.webp

Jednocześnie rosyjskie wojska zaatakowały Połowę. Według informacji Państwowej Służby Ratowniczej w wyniku ostrzału wybuchły pożary w dwóch budynkach. W szczególności odnotowano pożary w budynku administracyjnym i magazynie.

photo_5388701244035111403_y.webp

W wyniku rosyjskiego ataku na Kijów zginęła jedna osoba, a dron uderzył w 24-piętrowy wieżowiec.

Przypomnijmy, że rosyjskie drony zaatakowały Kijów, a w dwóch dzielnicach wybuchły pożary.

Rosyjski dron uderzył w pobliżu szkoły w Połtawie, są poszkodowani.

Czytaj nas na
Pobierz naszą aplikację