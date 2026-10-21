W wyniku rosyjskiego ataku na obwód poltawski ranne zostały trzy osoby, w tym 16-letnie dziecko. W Kremenczuku uderzeniu uległ teren Uniwersytetu im. Mykoły Ostrogradskiego, gdzie zapalił się budynek dydaktyczny, a w Połtawie wybuchły pożary w budynku administracyjnym i magazynie.

Według informacji służb ratowniczych w Kremenczuku rosyjskie wojska przeprowadziły atak na teren Uniwersytetu im. Mykoły Ostrogradskiego. W wyniku ataku zapaliło się piąte piętro jednego z budynków dydaktycznych uczelni.

Według wstępnych danych Państwowej Służby Ratowniczej (DSNS) w wyniku rosyjskiego ataku ranne zostały dwie osoby. Ponadto poszkodowane zostało 16-letnie dziecko, które zostało przewiezione do szpitala.

Jednocześnie rosyjskie wojska zaatakowały Połowę. Według informacji Państwowej Służby Ratowniczej w wyniku ostrzału wybuchły pożary w dwóch budynkach. W szczególności odnotowano pożary w budynku administracyjnym i magazynie.

W wyniku rosyjskiego ataku na Kijów zginęła jedna osoba, a dron uderzył w 24-piętrowy wieżowiec.

Przypomnijmy, że rosyjskie drony zaatakowały Kijów, a w dwóch dzielnicach wybuchły pożary.

Rosyjski dron uderzył w pobliżu szkoły w Połtawie, są poszkodowani.

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