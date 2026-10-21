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Россия нанесла удар по Полтавской области, пострадали три человека, в том числе подросток

UA NEWS 21 Октября 2026 10:14
Россия нанесла удар по Полтавской области, пострадали три человека, в том числе подросток

В результате российского нападения на Полтавскую область пострадали три человека, в том числе 16-летний подросток. В Кременчуге под удар попала территория университета имени Михаила Остроградского, где загорелся учебный корпус, а в Полтаве возникли пожары в административном здании и складском помещении.

 

По информации спасателей, в Кременчуге российские войска нанесли удар по территории университета имени Михаила Остроградского. В результате атаки загорелся пятый этаж одного из учебных корпусов заведения.

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По предварительным данным ГСЧС, в результате российского удара пострадали два человека. Кроме того, пострадал 16-летний подросток, которого госпитализировали в медицинское учреждение.

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В то же время российские войска атаковали Полтаву. По сообщению ГСЧС, в результате обстрела возникли пожары в двух зданиях. В частности, возгорания зафиксировали в административном здании и складском помещении.

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В результате российской атаки на Киев погиб человек, дрон попал в 24-этажное здание.

Напомним, российские дроны атаковали Киев, в двух районах возникли пожары.

Российский дрон попал возле школы в Полтаве, есть пострадавшие.

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