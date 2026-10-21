Российские атаки привели к отключению электроэнергии в шести областях Украины

По состоянию на утро 21 октября из-за российских обстрелов часть потребителей в шести областях Украины осталась без электроэнергии. По данным «Укрэнерго», в некоторых регионах также действуют графики отключений электроэнергии в два этапа.

«Вчера и сегодня ночью враг наносил удары по энергообъектам в нескольких областях. В результате этого, а также из-за обстрелов энергетической инфраструктуры в предыдущие дни, по состоянию на утро остались без электричества потребители в Киевской, Одесской, Тернопольской, Херсонской, Харьковской и Запорожской областях», — говорится в сообщении.

Энергетики приступили к восстановительным работам везде, где это позволяет обстановка с безопасностью.

Из-за последствий российских атак в некоторых областях до конца суток вынужденно применяются графики ограничения мощности для промышленности и графики почасовых отключений в объеме до 2 очередей.

Потребление электроэнергии по состоянию на 9:30 среды на 2,7% превышает уровень предыдущего дня. «Укрэнерго» призывает ограничить использование мощных электроприборов с 16:00 до 22:00.

Источник: «Укрэнерго»

В результате российской атаки на Полтавскую область пострадали три человека, в том числе 16-летний подросток.

В результате российского удара по Киеву погиб человек, дрон попал в 24-этажное здание.

Напомним, российские дроны атаковали Киев, в двух районах возникли пожары.

Российский дрон попал возле школы в Полтаве, есть пострадавшие.

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