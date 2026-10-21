Согласно докладу, представленному на пресс-конференции Информационного управления Госсовета, выбросы углекислого газа на единицу валового внутреннего продукта в Китае в 2025 году были на 17,7% ниже, чем в 2020 году. Об этом говорится в материале ECNS.

В докладе также приведены показатели структуры энергопотребления, мощностей возобновляемой генерации и лесных ресурсов страны.

Энергетические показатели

Доля неископаемых источников энергии в общем энергопотреблении Китая в 2025 году составила 21,7%.

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Совокупная установленная мощность ветровой и солнечной генерации в стране достигла 1,84 млрд киловатт.

Заявление экологического ведомства

Заместитель министра экологии и окружающей среды Ли Гао на пресс-конференции заявил, что страна в последние годы добилась значительного прогресса в противодействии изменению климата и постепенно развивает зеленую низкоуглеродную модель роста с китайской спецификой.

Согласно данным доклада, объем лесных запасов Китая в 2025 году составил 21 млрд кубометров.

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