Китай повідомив про зниження викидів CO₂ на одиницю ВВП на 17,7% у 2025 році — ECNS

Згідно зі звітом, представленим на пресконференції Інформаційного управління Державної ради, у Китаї викиди вуглекислого газу на одиницю валового внутрішнього продукту у 2025 році були на 17,7% нижчими, ніж у 2020 році. Про це йдеться в матеріалі ECNS.

У звіті також наведено показники щодо структури енергоспоживання, потужностей відновлюваної генерації та лісових ресурсів країни.

Енергетичні показники

Частка невикопних джерел енергії в загальному енергоспоживанні Китаю у 2025 році становила 21,7%.

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Сукупна встановлена потужність вітрової та сонячної генерації у країні досягла 1,84 млрд кіловат.

Заява екологічного відомства

Заступник міністра екології та навколишнього середовища Лі Гао на пресконференції заявив, що країна останніми роками досягла значного прогресу в протидії зміні клімату та поступово розвиває зелену низьковуглецеву модель зростання з китайською специфікою.

За даними звіту, обсяг лісових запасів Китаю у 2025 році становив 21 млрд кубометрів.

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