Zgodnie z raportem przedstawionym na konferencji prasowej Biura Informacyjnego Rady Państwa, emisje dwutlenku węgla na jednostkę produktu krajowego brutto w Chinach w 2025 roku były o 17,7% niższe niż w 2020 roku. Poinformowano o tym w materiale ECNS.

W raporcie przedstawiono również dane dotyczące struktury zużycia energii, mocy odnawialnych źródeł wytwarzania energii oraz zasobów leśnych kraju.

Wskaźniki energetyczne

Udział niekopalnych źródeł energii w całkowitym zużyciu energii w Chinach w 2025 roku wyniósł 21,7%.

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Łączna zainstalowana moc energetyki wiatrowej i słonecznej w kraju osiągnęła 1,84 mld kilowatów.

Oświadczenie resortu środowiska

Wiceminister ekologii i środowiska Li Gao oświadczył na konferencji prasowej, że kraj w ostatnich latach osiągnął znaczne postępy w przeciwdziałaniu zmianom klimatu i stopniowo rozwija zielony, niskoemisyjny model wzrostu o chińskiej specyfice.

Zgodnie z danymi raportu, zasoby leśne Chin w 2025 roku wyniosły 21 mld metrów sześciennych.

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