CBC：BP事故后墨西哥湾部分物种数量减少60%

在美国墨西哥湾，Deepwater Horizon石油平台事故发生16年多后，研究人员记录到一些鱼类、甲壳类动物和鱿鱼物种的数量持续下降。部分物种的降幅约为60%，其数量在2010年灾难后尚未恢复，CBC报道。

漏油的后果

由BP在路易斯安那州海岸附近运营的Deepwater Horizon平台于2010年4月20日爆炸。当时11人死亡，另有17人受伤。据美国政府工作组估计，在随后三个月内，最多有490万桶石油流入墨西哥湾。

在漏油后的头三年半里，个别物种的数量减少了60%至85%。这项新研究汇集了另外八年的扫描和采样结果；研究发表在《美国国家科学院院刊》上。生物海洋学家特雷西·萨顿表示，种群数量仍处于低水平，而捕食者所需的密集猎物聚集区已经消失。

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动物组织中的石油化合物

研究作者认为，Deepwater Horizon事故的后果是长期下降最可能的原因。在采集的样本中，他们仍在深海鱼类和鱿鱼的肌肉组织及鱼卵中检测到多环芳烃——石油的组成成分。科学家指出，这些化合物可能影响动物的健康和繁殖，也可能影响某些鱼类雄性用于寻找配偶的嗅觉。

接受CBC采访的独立专家指出，该研究考虑了可能影响鱼类数量的自然因素，包括水温、食物供应和氧气水平。他们称这种方法是该研究的优势之一。

对深海生态系统的影响

观测在约200米至1500米深的深海远洋带进行。那里栖息着灯笼鱼、鳐鱼、抹香鲸和磷虾等生物。许多此类生物定期在海面与深处之间迁移，将能量和碳带入海洋深处。科学家强调，它们数量的减少可能削弱海洋吸收二氧化碳的作用。

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