В Мексиканском заливе в США, более чем через 16 лет после аварии на нефтяной платформе Deepwater Horizon, исследователи зафиксировали устойчивое сокращение численности некоторых видов рыб, ракообразных и кальмаров. У части видов спад составляет около 60%, а их численность не восстановилась после катастрофы 2010 года, сообщает CBC.

Последствия разлива нефти

Платформа Deepwater Horizon, которой управляла BP у побережья штата Луизиана, взорвалась 20 апреля 2010 года. Тогда погибли 11 человек, еще 17 получили ранения. В течение следующих трех месяцев в Мексиканский залив попало до 4,9 млн баррелей нефти, по оценке правительственной рабочей группы США.

В первые три с половиной года после разлива численность отдельных видов уменьшилась на 60–85%. Новая работа объединила результаты еще восьми лет сканирования и отбора проб; она была опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. По словам биологического океанографа Трейси Саттона, низкий уровень численности сохраняется, а плотные скопления добычи, необходимые хищникам, исчезли.

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Нефтяные соединения в тканях животных

Авторы исследования считают последствия аварии Deepwater Horizon наиболее вероятной причиной длительного спада. В отобранных образцах они по-прежнему обнаруживают полициклические ароматические углеводороды — компоненты нефти — в мышечных тканях и икре глубоководных рыб и кальмаров. Ученые отмечают, что эти соединения могут влиять на здоровье и размножение животных, а также на обоняние самцов некоторых видов рыб, необходимое для поиска партнерш.

Независимые специалисты, опрошенные CBC, отметили, что исследование учитывало природные факторы, способные влиять на численность рыб, в частности температуру воды, доступность корма и уровень кислорода. Они назвали такой подход одной из сильных сторон работы.

Влияние на глубоководную экосистему

Наблюдения проводили в глубоководной пелагической зоне на глубинах примерно от 200 до 1500 метров. Там обитают, в частности, рыбы-фонари, скаты, кашалоты и криль. Многие из этих организмов регулярно мигрируют между поверхностью и глубиной, перенося энергию и углерод в толщу океана. Ученые подчеркивают, что сокращение их численности может ослабить роль океана в поглощении углекислого газа.

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